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В Самарской области рядом с газопроводом «Челябинск-Петровск» обнаружили самодельную взрывчатку

В Самарской области 11 июля аварийная группа обнаружила самодельное взрывное устройство рядом с магистральным газопроводом «Челябинск-Петровск». Информацию «Ъ» подтвердил источник в силовых структурах.

Сотрудники аварийной службы прибыли на место, чтобы устранить утечку газа. В трубе они обнаружили повреждение в виде круглого отверстия диаметром 25 мм. В 60 м от объекта специалисты нашли пакет синего цвета.

Как показала экспертиза, в пакете находилось самодельное взрывное устройство с таймером – будильником с временем детонации 12:00. Устройство разрушили на месте специализированной техникой. Силовики проводят проверку.

Сабрина Самедова

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