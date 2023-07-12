Госдума приняла во втором чтении закон о наделении отцов правом на алименты

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 12 июля приняли во втором чтении законопроект, наделяющий отцов, которые фактически ухаживают за ребенком, правом требовать алименты от матерей.

Предложенным законопроектом вносятся поправки в ст. 89 и 90 Семейного кодекса. Ст. 89 дополняется положением, согласно которому алименты могут требовать отцы, которые ухаживают за ребенком три года со дня рождения. Ст. 90 дополняется положением, которое наделяет таким правом бывшего супруга.

Законопроект был внесен в парламент в феврале 2022 года Архангельским областным собранием депутатов. Правительство дало на него положительное заключение. Сейчас право мужчин в требовании алиментов ограниченно: им могут воспользоваться мужчины, достигшие пенсионного возраста, нетрудоспособные или если общий ребенок является инвалидом.

Анастасия Ларина