Режиссера Александра Митту выписали из больницы

Кинорежиссера и сценариста Александра Митту выписали из Боткинской больницы, в которую его госпитализировали 3 июля. Об этом сообщил его сын Евгений Митта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Митта в 2016 году

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Александр Митта в 2016 году

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Да, он дома. Чувствует себя хорошо»,— сказал ТАСС сын режиссера.

3 июля Александр Митта попал в больницу, его состояние оценивалось как тяжелое. Спустя несколько дней стало известно, что он находится в палате неврологического отделения.

Евгений Митта объяснял, что у режиссера не нашли нарушений, а госпитализация была связана с необходимым восстановлением после инсульта, который тот перенес зимой.

90-летний Александр Митта стал первым режиссером в истории советского кино, снявшим фильм-катастрофу: «Экипаж» с Леонидом Филатовым и Анатолием Васильевым (1979 год). Также Александр Митта снял «Гори, гори, моя звезда», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Точка, точка, запятая», «Граница. Таежный роман».