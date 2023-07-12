В Геленджике разработали единый стандарт обустройства школ. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

«Средства на ремонт школ выделяем ежегодно, и каждое учреждение с подрядчиком отрабатывает материалы, визуализацию отдельно и на свой вкус. Теперь все работы внутри школ будут производиться в соответствии с единой концепцией»,— говорится в сообщении.

При этом все школы города не будут одинаковыми: городские власти разработали три варианта возможного дизайна.

Ранее господин Богодистов сообщил, что на ремонт и обустройство школ курорта к 1 сентября направят 41 млн руб.

Анастасия Донскова

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