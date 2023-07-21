Новый добрый стриптиз

Через четверть века после выхода фильма «Мужской стриптиз» о безработных сталеварах из Шеффилда они возвращаются в одноименном сериале, вышедшем под вывеской Disney+, такими же нищебродами.

Текст: Татьяна Алешичева

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В 1997 году шесть безработных героев рабочего класса под предводительством изобретательного Гэза (Роберт Карлайл) от отчаяния устроили в родном городе стриптиз-шоу «Горячий металл» и обрели бешеный успех — как оказалось, сиюминутный. «Спустя 26 лет, 7 премьер-министров и 8 политиков, ратующих за возрождение Севера» воз и ныне там — жизнь рабочего класса на этом самом Севере лучше не стала. Гэз трудится санитаром в психушке, его закадычный друг Дейв (Марк Эдди) сторожем в школе, где директорствует его жена, а Конь (Пол Барбер) сидит на пособии по инвалидности. Лишь у рыжего Ломпера (Стив Хьюсон) есть свое дело — кофейня с непристойным по нынешним меркам названием «Пышные булки», которую он ради политкорректности решает переименовать в те же «булки», но по-французски. Получается Grand Pain, что по-английски читается как «Великая боль»,— и она действительно накрывает Шеффилд.

Злые критики пеняют персонажам нового сериала, что те «так ничему и не научились за все прошедшие годы», но мы не будем. Гэз, конечно, охламон, а остальные — неудачники, но обвинять человека в том, что он не умеет крутиться в новых реалиях,— все равно что сказать «короткую юбку надел»: тут что надел, что снял, все равно проиграешь. Лучше обратим взгляд на социальные учреждения Шеффилда, которые не просто плохо работают, а занимаются вредительством. В службе, отвечающей за пособия инвалидам, полудохлый старичок Конь оказывается «трудоспособным» после заполнения анкеты, где «на все вопросы отвечал: всегда живой!». В больнице Гэза пациентов накачивают успокоительными, чтобы с ними было меньше хлопот. По свидетельству усталой медсестры, «чтобы приготовить им дозу, не надо быть шеф-поваром». Но наш пронырливый приятель Гэз не сдается, он и тут придумывает великий план, как заработать, обнаружив в одном из пациентов гения уличных граффити. «Когда-то у простых рабочих парней было три пути, чтобы пробиться: футбол, бокс и рок-н-ролл. А сейчас это стрит-арт!» — убалтывает Гэз болезного художника (спасибо, что не предложил стриптиз). Но тот «был гений, пока его не загасили таблетками», поэтому Гэз разрабатывает методику избавления бедолаги от зависимости.

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Тем временем Дейв в одиночку пытается починить, исправить и подлатать все, что ежедневно ломается в школе. Учителя из «Начальной школы Эбботт» могут обмениваться с ним опытом: когда в школьном туалете текут трубы и обрушивается потолок в музыкальном классе, страховщик говорит: «Это не страховой случай, а износ». Здрасьте, приехали. Директрисе Джин (Лесли Шарп) не потянуть ремонт, и она вынуждена сокращать расходы — она увольняет лучшую подругу, учительницу музыки.

Но если взрослые давно действуют по инерции, то дети еще трепыхаются, хотя жизнь в Шеффилде не сулит им ничего хорошего. «Что ждет нынешнюю молодежь? Работа в колл-центре? Нате вам пиццу и пакет травы, заткнитесь и не отсвечивайте». Все усилия юной бунтарки Дестини (Талита Уинг), дочери Гэза, как-то раскрасить свою жизнь в розовый цвет в основном уходят в криминал: воровство, взлом с проникновением и прочие фокусы из арсенала ее героического папаши. Дети наследуют землю отцов, но на самом деле уже не всю, а только половину: четверть века назад позакрывали еще не все заводы. Теперь возможностей стало в два раза меньше, работают единицы, а остальные — крутятся. «Никогда не думал, что жизнь может стать жестче, чем при Тэтчер»,— говорит Конь.

Четверть века назад «Мужской стриптиз» стал на родине хитом — его сборы побил только вышедший в том же году «Титаник». В новом изводе той же истории фирменный британский «реализм кухонной раковины» встречается с нынешним сериальным трендом «новое доброе телевидение», флагманом которого стал «Тед Лассо»: в истеричном и озлобившемся мире сериалоделы уловили запрос на доброту и вместо модного в предыдущем десятилетии антигероя выдали зрителям незлобивого Будду в обличье футбольного тренера. В «Стриптизе» тоже есть такой безупречный герой — это Дейв, который хочет все в этой жизни поправить. В роли антигероя, по обыкновению, подвизается Гэз, придумывая аферу за аферой и превращая «кино социального беспокойства» в пикарескный роман. Старый «кухонный реализм» был циничнее, безжалостнее и честнее — сентиментальность в нем плескалась где-то на донышке. В «новых добрых» сериалах она изливается с экрана сплошным потоком, потому что земля под ногами скукожилась сильнее, чем при Тэтчер, и запрос на доброту и жалость возрос. Остается только один вопрос: а стриптиз-то будет? Что ж, для тех, кому его не хватает в жизни, скажем так: парни еще станцуют.

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