Правительство утвердило субсидии нижегородским производителям фанеры

Правительство Нижегородской области утвердило порядок предоставления субсидий производителям фанеры на экспорт, документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду. Господдержку получат российские предприниматели по итогам отбора, им компенсируют до 90% затрат на оплату электроэнергии и страховых взносов, следует из постановления правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Условиями получения субсидий являются экономические показатели претендентов. На поддержку смогут рассчитывать компании, обеспечившие в 2022 году среднемесячную зарплату не ниже 38 тыс. руб., численность персонала должна превышать 250 человек.

Кроме того, доля экспорта в объеме отгрузки в 2021 году должна быть более 65%, а падение выручки от реализации в первом полугодии 2022 года – свыше 20% к первым шести месяцам 2021-го.

Субсидии будут предоставлены по госпрограмме «Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области».

Владимир Зубарев