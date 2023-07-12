В Саратовской области пройдет фестиваль «Новоселье»

5 августа в селе Лох Новобурасского района Саратовской области проведут фестиваль «Новоселье». Темой фестиваля станет поддержка идей молодежи. В создании программы, продвижении и продюсировании принимает участие команда местных подростков и жителей, а также представители коммуникационного агентства Doing Great.

Гостям представят квесты и мастер-классы, лимонады, свежие овощи и фрукты, футбол, катание на осле, концерт, экскурсии по селу, лекции, гаражная распродажа и др.

Окруженное 12-ю холмами село Лох — одна из достопримечательностей Саратовской области. Туристы со всей России приезжают сюда, чтобы увидеть Сад неправильных скульптур, водяную мельницу XIX века и восстанавливаемый волонтерами храм Архангела Михаила.

Дарья Васенина