Липецкий облсовет предложил оказывать бесплатную юридическую помощь местным пчеловодам, чьи пасеки пострадали от химикатов

Члены комитета липецкого облсовета по вопросам АПК и земельных отношений обратятся в правительство региона с просьбой «проработать вопросы оказания бесплатной юридической помощи» пчеловодам, чьи пасеки пострадали от применения агрохимикатов. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Такая помощь необходима для взыскания ущерба. Также пострадавшим пасечникам могут начать предоставлять единовременную компенсацию из бюджета, рассказал вице-спикер Владимир Богодухов. Вопрос взял на контроль спикер облсовета Дмитрий Аверов.

По словам замначальника управления сельского хозяйства Липецкой области Романа Донских, высокопродуктивному сельскому хозяйству «невозможно обойтись без применения химических средств защиты растений», но пестициды «являются одним из наиболее опасных для человека и окружающей среды видов химической продукции», рассказали в облсовете. Управление сельского хозяйства вместе с муниципальными образованиями сформировало реестр пчеловодов (в него вошли 2304 пасеки). Агрохолдинги обязаны информировать жителей, находящихся на расстоянии до 7 км от границ полей, об обработке посевов химикатами и пестицидами, но «периодически фиксируются нарушения».

По мнению парламентариев, случаи гибели пчел связаны и с недостаточной ответственностью нарушителей, и с отсутствием регистрации у некоторых пасечников. По итогам обсуждения комитет предложил управлению Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям усилить контроль за соблюдением регламентов применения пестицидов, а областному управлению ветеринарии — улучшить разъяснительную работу. Главам муниципальных образований предложили оптимизировать взаимодействие между сельхозпроизводителями и пчеловодами.

Владимир Зоркий

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