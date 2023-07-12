Дело о покушении на убийство несовершеннолетней из Октябрьского передано в отдел по расследованию особо важных дел

Уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в покушении на убийство несовершеннолетней из Октябрьского муниципального округа, передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, 8 июля 2023 года обвиняемый облил горючей жидкостью и поджег свою несовершеннолетнюю знакомую. С обширными ожогами потерпевшая доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет перепредъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).