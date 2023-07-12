Руководитель реготделения «Яблоко» выдвинута на выборы в думу Краснокамска

Местное отделение «Яблоко» в Краснокамске выдвинуло руководителя реготделения партии Ольгу Колоколову на выборы в новый созыв думы Краснокамского городского округа по округу №6. Соответствующая информация размещена в ГАС «Выборы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Ольги Колоколовой, Коммерсантъ Фото: соцсети Ольги Колоколовой, Коммерсантъ

Выборы в Краснокамскую думу запланированы с 8 по 10 сентября. Они пройдут по 20 одномандатным округам. По данным ГАС «Выборы», «Единая Россия» выдвинула по округу №6 мастера ООО «Мастеровой-1» Романа Бариева. Сведений о других кандидатах помимо господина Бариева и Ольги Колоколовой, на момент написания новости, не указано.

Ольга Колоколова возглавляет региональное отделение «Яблока» с 2006 года. В 2005–2013 годах была депутатом двух созывов думы Краснокамского городского поселения, в 2015–2018 годах — депутатом Земского собрания Краснокамского района.