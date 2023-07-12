В Ростовской области мобилизованного подозревают в убийстве двоих людей

Ростовский-на-Дону гарнизонный суд арестовал мобилизованного военнослужащего Дмитрия Моисеенко на два месяца по подозрению в покушении на убийство и убийстве (ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105; п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Решение суда было оспорено защитой в Южном окружном военном суде, но он оставил решение предудущей инстанции в силе. Соответствующий акт, из которого и стали известны подробности дела, опубликован в картотеке суда.

Согласно материалам дела, Дмитрий Моисеенко обвиняется в покушении на убийство двух лиц, совершенном общеопасным способом, а также в убийстве двух лиц.

Против него было возбуждено два уголовных дела — 22 и 30 марта. Позже они были объединены в одно производство. Подозреваемый был задержан 29 мая. Сейчас следствие по делу продолжается. Арест Дмитрия Моисеенко продлен до 22 августа.

Анастасия Назарова