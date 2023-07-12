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В Ярославской области вырос объем закупок у малого и среднего бизнеса

В первом полугодии 2023 года объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего бизнеса Ярославской области составил 15,4 млрд рублей, что на 11% выше показателя прошлого года. Об этом сообщает правительство региона.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

По словам первого заместителя председателя правительства области Максима Авдеева, регион занимает четвертое место в ЦФО по объему закупок у субъектов МСП. В 2023 году количество крупнейших заказчиков, работающих с ярославскими предпринимателями, увеличилось на 17%.

«Для ярославских компаний это хорошая возможность обеспечить гарантированные объемы отгрузки продукции, а также повышать компетенции, качество и выходить на новый уровень развития»,— сказал господин Авдеев.

Антон Голицын

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