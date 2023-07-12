МиГ-31 был поднят из-за приближения норвежского самолета к российской границе

Минобороны сообщило, что патрульный противолодочный самолет Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии приблизился к российской границе над акваторией Баренцева моря. В ответ был поднят истребитель МиГ-31, при приближении которого норвежский самолет развернулся. Нарушения границы, отмечает Минобороны, допущено не было.

«При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено»,— говорится в сообщении Национального центра управления обороной.

В сообщении отмечается, что полет МиГ-31 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Опасного сближения с иностранным бортом не было.