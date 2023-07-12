Глава СКР раскритиковал работу челябинских следователей

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин признал неудовлетворительной работу управления СК по Челябинской области, связанной с расследованием преступлений о нарушениях жилищных прав. Об этом он заявил после приема жителей региона, которые проживают в ветхих домах, сообщают в пресс-службе СК РФ.

Александр Бастрыкин отметил, что в Челябинской области остро стоит проблема аварийного жилья, которую не решают местные чиновники. Он поручил руководителю регионального управления СК Петру создать отдел по расследованию преступлений, связанных с нарушением жилищных прав. Также глава СКР указал на волокиту при расследовании таких уголовных дел.

«Проблемы граждан не решаются, а вы докладываете, как все хорошо и что все меры приняты. А людям я что должен сказать? Еще более 40 человек из Челябинской области ждут моего приема. Им нужно комфортабельное жилье. Я вам задаю конкретные вопросы, а вы не можете ответить на них, не владеете ситуацией», — обратился Александр Бастрыкин к руководителю СУ СК по Челябинской области Петру Решетникову. Глава СКР потребовал представить ему доклад по ситуации с аварийным жильем в регионе, в том числе о ходе расследования связанных с этим уголовных дел.

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