В Уфе двое полицейских обвиняются в покушении на мошенничество

Двое оперуполномоченных Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Башкирии обвиняются в покушении на мошенничество, совершенном с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службах республиканского СКР и регионального МВД.

По материалам дела, один из обвиняемых, узнав, что в отношении его знакомого планируется проведение проверки на причастность к незаконному обороту наркотиков, вместе с коллегой решил похитить у него деньги под видом передачи взятки. Встретившись с потерпевшим, они сообщили ему, что в ходе расследования уголовного дела в Челябинске по факту незаконного оборота наркотиков получена информация о его причастности к преступлению, и после оперативно-розыскных мероприятий его привлекут к уголовной ответственности. Однако за взятку в 400 тыс. руб. их руководству они смогут помочь избежать уголовной ответственности.

Один из оперативников после получения денег был задержан с поличным сотрудниками УФСБ по Башкирии. Затем задержали и его сообщника.

Обвиняемые признали вину. Руководство МВД по Башкирии назначило служебную проверку, по результатам которой двое сотрудников были отстранены от исполнения служебных обязанностей. Если суд признает их виновными, они будут уволены из органов МВД по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд Уфы.

Майя Иванова

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