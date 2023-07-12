Инженер предприятия в Глазове перевел мошенникам больше 8 млн рублей для заработка на акциях

В Удмуртии в полицию обратился 65-летний инженер одного из предприятий Глазова. Мужчина рассказал о хищении у него больше 8 млн руб. под предлогом инвестиций в крупную нефтегазовую компанию, сообщает пресс-служба МВД по республике.

По данным полиции, информацию о заработке на акциях мужчина увидел в интернете, после чего указал в анкете свой номер. Ему перезвонил неизвестный и рассказал об условиях инвестирования. В дальнейшем по указаниям «сотрудников компании» мужчина переводил средства на брокерские счета, а также принимал участие в видеоконференциях и торгах. Прибыль он видел на своем счете, однако деньги не выводил и вкладывают дополнительные.

Всего за две недели мужчина перевел на указанные ему счета 8,1 млн руб. Для этого он оформил несколько кредитов в разных банках.

Мужчина понял, что общается с мошенникам, когда у него потребовали дополнительную сумму для выведения средств с брокерского счета. По факту мошенничества возбудили уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ).