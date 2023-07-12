В Казани на ремонт трамвайных путей требуется 4,5 млрд рублей

В Казани 70 км трамвайных путей нуждаются в ремонте. На эти цели необходимо свыше 4,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Отмечается, что собственных денег на ремонт трамвайных сетей у «Метроэлектротранса» нет. Их хватает лишь на содержание путей. Деньги на ремонт сетей выделяют из бюджета Казани.

Сегодня, 12 июля, в Казани в связи с ремонтом путей не будут курсировать трамваи №1,6 и 8. Рельсы будут заменять на остановке станции метро «Авиастроительная». Движение трамваев приостановят с 20:30 до 5:00.

"Ъ-Казань"