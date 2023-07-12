Рынок новых мотоциклов в Нижегородской области вырос в два раза

За шесть месяцев 2023 года в Нижегородской области было продано 407 новых мотоциклов, по данным «Автостата». Рост к уровню прошлого года составил 93%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По объему рынка регион оказался на девятом месте в России. Лидеры — Москва (1,97 тыс. шт.), Московская (1,4 тыс. шт.) и Свердловская (917 шт.) области.

Всего в первом полугодии россияне купили 15,3 тыс. новых мотоциклов — на 60% больше, чем год назад. «За полгода реализовано почти столько же новой мототехники, сколько за весь 2022-й. Рынок начал расти в марте, в очередной раз подтверждая сезонный характер продаж этой техники. При этом с каждым месяцем рыночный рост только усиливался»,— сообщили в «Автостате».

Лидером продаж в России стал бренд Regulmoto (2 тыс. шт.) – год назад он занимал третье место. Индийский Bajaj опустился на второе место (1,67 тыс. шт.), тройку лидеров замыкает Racer (1,6 тыс. шт.).

Анастасия Еремина