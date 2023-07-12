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Рынок новых мотоциклов в Нижегородской области вырос в два раза

За шесть месяцев 2023 года в Нижегородской области было продано 407 новых мотоциклов, по данным «Автостата». Рост к уровню прошлого года составил 93%.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По объему рынка регион оказался на девятом месте в России. Лидеры — Москва (1,97 тыс. шт.), Московская (1,4 тыс. шт.) и Свердловская (917 шт.) области.

Всего в первом полугодии россияне купили 15,3 тыс. новых мотоциклов — на 60% больше, чем год назад. «За полгода реализовано почти столько же новой мототехники, сколько за весь 2022-й. Рынок начал расти в марте, в очередной раз подтверждая сезонный характер продаж этой техники. При этом с каждым месяцем рыночный рост только усиливался»,— сообщили в «Автостате».

Лидером продаж в России стал бренд Regulmoto (2 тыс. шт.) – год назад он занимал третье место. Индийский Bajaj опустился на второе место (1,67 тыс. шт.), тройку лидеров замыкает Racer (1,6 тыс. шт.).

Анастасия Еремина

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На площади Ленина мотоциклисты и зрители начали собираться с самого утра

На площади Ленина мотоциклисты и зрители начали собираться с самого утра

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Среди собравшихся — мэр Дзержинска Иван Носков (слева)

Среди собравшихся — мэр Дзержинска Иван Носков (слева)

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

К полудню на площади не осталось свободного места, все было заставлено мотоциклами

К полудню на площади не осталось свободного места, все было заставлено мотоциклами

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Колонна мотоциклистов отправилась кататься по городу через Канавинский мост

Колонна мотоциклистов отправилась кататься по городу через Канавинский мост

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Сделав круг по городу, участники заезда вернулись на Нижневолжскую набережную и двинулись к Гребному каналу

Сделав круг по городу, участники заезда вернулись на Нижневолжскую набережную и двинулись к Гребному каналу

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

На Гребном канале у «Горадрома» для участников праздника выступили юные мотоциклисты

На Гребном канале у «Горадрома» для участников праздника выступили юные мотоциклисты

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

На мотоциклах были не только участники шоу, но и зрители

На мотоциклах были не только участники шоу, но и зрители

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Девушки-мотоциклистки показывают круг дружбы — кружатся, взявшись за руки

Девушки-мотоциклистки показывают круг дружбы — кружатся, взявшись за руки

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

На фото – участники открытия мотосезона в Нижнем Новгороде

На фото – участники открытия мотосезона в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участник мотошоу проезжает по кругу

Участник мотошоу проезжает по кругу

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

На фото — юные участники шоу в честь открытия мотосезона

На фото — юные участники шоу в честь открытия мотосезона

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

У каждого байкера свои талисманы

У каждого байкера свои талисманы

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

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На площади Ленина мотоциклисты и зрители начали собираться с самого утра

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Среди собравшихся — мэр Дзержинска Иван Носков (слева)

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

К полудню на площади не осталось свободного места, все было заставлено мотоциклами

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Колонна мотоциклистов отправилась кататься по городу через Канавинский мост

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Сделав круг по городу, участники заезда вернулись на Нижневолжскую набережную и двинулись к Гребному каналу

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

На Гребном канале у «Горадрома» для участников праздника выступили юные мотоциклисты

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

На мотоциклах были не только участники шоу, но и зрители

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Девушки-мотоциклистки показывают круг дружбы — кружатся, взявшись за руки

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

На фото – участники открытия мотосезона в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участник мотошоу проезжает по кругу

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

На фото — юные участники шоу в честь открытия мотосезона

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

У каждого байкера свои талисманы

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

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