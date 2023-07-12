Органическим продуктам подобрали слова

Депутаты утвердили слова «эко», «био» и «органик» для маркировки и рекламы органических продуктов. Закон принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях. Кроме этих трех терминов, допускаются и всевозможные образования от них, например, «биодинамический», «биологический», «экологический», «экологически чистый» и тому подобное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Производители с 2020 года имеют право размещать на своих продуктах надписи «органический» только в случае, если у них есть сертификат о соответствии. Маркировка «био» и «эко» будут обладать теми же характеристиками, начиная с 1 сентября 2024 года.

Такие надписи на упаковке должны гарантировать, что продукт произведен по определенным стандартам качества. Пока же это не всегда так, заметил депутат Госдумы Никита Чаплин:

«В большинстве случаев эти "эко-" и "био-" вообще ничего не значат. Это просто обман потребителя. Поэтому было принято решение: использование терминов "экопродукт", "экологический продукт", "биопродукт", "биологический продукт", "органик" и "органический" приравнять к единому знаменателю.

Через год с небольшим этот закон вступит в силу, и вот эти три надписи будут обозначать, что продукт реально соответствует государственным стандартам, он чистый и натуральный.

В таких товарах должны абсолютно отсутствовать внешние добавки, которые являются вредными для организма. Критерии эти вырабатывают сами ассоциации с учетом мнения производителей, для того, чтобы не сделать производство таких продуктов невозможным, проще говоря. Тут защищается, прежде всего, потребитель, но и игроки рынка участвуют в выработке этих критериев. Правила игры должны быть честными для всех.

Что касается маркировки "фермерский продукт", "зеленый", "натуральный", то она пока остается, на этом настаивают производители. Когда мы видим такие слова, то хотим, конечно, быть уверены, что это абсолютно экологичный или биологический продукт. Но фермер может добавить какой-то компонент, который не соответствует этим стандартам.

Мы оставляем возможность употреблять слово "фермерский", но это ничего не значит, кроме того, что его произвел фермер. Есть добровольная сертификация, ты можешь ее не проходить, но тогда не используй на своей продукции надпись "био-" и "эко-", просто пиши, что она содержит такое-то количество консервантов, добавок и так далее».

Понятие «органический пищевой продукт» появилось в законе тоже в 2020-м. Этот статус защищен специальным законом. Подразумевается, в частности, что при производстве использовалось только сырье без применения пестицидов, химических удобрений, стимуляторов роста и откорма животных, антибиотиков, гормональных препаратов, ГМО и тому подобного.

До регулирования производители и маркетологи активно использовали эко-маркировку и вводили потребителей в заблуждение, отметил основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак:

«Конечно же, раньше такие вещи можно было использовать больше для красного словца, нежели для реального обозначения продукта. Надо этот факт признать, потому что на самом деле это работает, причем не как один инструмент, а как комплекс.

Допустим, вы говорите про "эко-", и у вас какая-то экологичная упаковка, при этом в ней используются зеленые, крафтовые цвета, сам продукт как-то тоже внутри запакован в экоформате и имеет аналогичную подоплеку. Конечно же, это вызывает доверие у потребителей, это точно влияло еще и на цену.

Слова "био-", "эко-" всегда у нас ассоциируются с каким-то лучшим качеством, которое всегда чуть дороже. Это не всегда так, но с точки зрения маркетингового увеличения продаж приходится даже иногда и так поступать, иначе продукт продается хуже. Такие уловки сейчас еще используются, когда мы уже, по сути, имеем определенную баннерную слепоту, условно говоря, на такие вещи.

Иногда приходится говорить, что это экологичный продукт, прямо делать на этом акцент. Тут нужно понимать, что у потребителя тоже есть определенные факторы поведения, по которым он выбирает тот или иной товар».

Несколько лет назад Центр изучения потребительского поведения Роскачества проводил опрос и выяснил, что больше 80% покупателей предпочитают органические продукты. При этом подавляющее большинство не видят разницы между понятиями «органический», «био» и «эко» и считают эти слова синонимами.

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Светлана Белова