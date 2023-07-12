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На Невском проспекте появятся новые комплексы фиксации нарушений ПДД

Первые комплексы фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения установят на Невском проспекте. Этой осенью они появятся на семи опасных участках магистрали, рассказали 12 июля в пресс-службе Смольного.

Установкой комплексов займутся в рамках Стратегии развития АПК «Безопасный город». Ранее программу утвердил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Первые комплексы появятся на аварийно-опасных перекрестках Невского проспекта с Большой Конюшенной улицей, Малой Садовой, Думской, улицей Марата, площадью Восстания, Литейным проспектом и набережной канала Грибоедова.

Оборудование будет фиксировать проезд на красный сигнал светофора, пересечение стоп-линии, нарушение правил перестроения, поворот из второй полосы, превышение скорости и прочие нарушения ПДД. Всего на каждом участке установят от 10 до 20 камер.

Как рассказали в Смольном, сейчас в городе функционирует около одной тысячи комплексов, из которых 44 — передвижные.

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