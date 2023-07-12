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Владимир Путин встретился с главой Минздрава Михаилом Мурашко

Владимир Путин провел встречу с главой Минздрава Михаилом Мурашко, на которой обсудил качество медпомощи в новых регионах страны и лицензирование фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на отпуск лекарств.

Владимир Путин (слева) и Михаил Мурашко во время встречи

Владимир Путин (слева) и Михаил Мурашко во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин (слева) и Михаил Мурашко во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам господина Мурашко, 35 тыс. ФАПов сегодня получили лицензии. Теперь в тех населенных пунктах, где аптеки нерентабельны из-за малочисленности населения, лекарства отпускаются медработниками ФАПов.

Он отметил, что в новых регионах обновлены все машины скорой помощи и открыто более 2 тыс. аптек. На это было потрачено около 2,5 млрд руб. Также были запущены профилактические осмотры из-за «востребованности населением». «Мы планируем в Новороссии не менее одного миллиона человек взрослого населения охватить: городское, сельское население, организованные коллективы»,— рассказал господин Мурашко (цитата по сайту Кремля).

В своем докладе Михаил Мурашко также отчитался об успехах модернизации первичного звена здравоохранения. По его словам, в рамках реализации проекта уже построено 4 тыс. новых объектов, включая поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, 2,8 тыс. медицинских объектов отремонтировано.

Глава Минздрава рассказал о создании программы «Цифровой ФАП» с возможностью проводить «телемедицинские консультации». Нововведение позволит фельдшеру во время работы консультироваться с более узким специалистом.

Михаил Мурашко отчитался и о выявлении заболеваний. По его данным, смертность от онкологии с 2019 года снизилась на 7,5%. Количество визитов и госпитализаций увеличилось в два раза. «Сегодня у нас доступны в онкологии практически все современные методы лечения, которые есть: лучевая терапия, хирургия, химиотерапия, клеточная терапия, радиофармпрепараты», — сказал Михаил Мурашко.

Он рассказал, что ведомство совместно с «Росатомом» заложило завод радиофармпрепаратов. «Активно идет строительство. И активно интересуются наши соседи, страны СНГ»,— сказал господин Мурашко.

Полина Мотызлевская

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