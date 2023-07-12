Завод СИБУРа в Дзержинске приостановил работу из-за пожара

На заводе «СИБУР-Нефтехим» в Дзержинске (Нижегородская область) 12 июля произошел пожар. Производство временно приостановлено, сотрудники эвакуированы, сообщили в пресс-службе предприятия.

«На производстве окиси этилена и гликолей произошло возгорание. Угрозы жизни и здоровью населения нет»,— говорится в сообщении СИБУРа.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 14:05. К 15:15 факельное горение было прекращено. Угроза взрыва отсутствует, по данным МЧС.

На место происшествия выехал мэр Дзержинска Иван Носков, а также сотрудники прокуратуры.

Анастасия Еремина, Нижний Новгород