В Свердловской области врачи спасли от инфаркта мать девятерых детей

Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1) мать девятерых детей. В пресс-службе больницы сообщили, что у 48-летней Оксаны Алишевой из Арамили несколько дней подряд «прихватывало» сердце, после чего она обратилась к врачам. В ЦГБ №20 ей поставили диагноз — острый коронарный синдром и гипертоническая болезнь III-й стадии.

После этого ее госпитализировали в СОКБ №1, где врачи сделали ей коронарографию, а затем стентирование закупоренной артерии. Заведующий рентгенохирургических методов диагностики и лечения Лев Кардапольцев отметил, что, если бы женщине вовремя не сделали стентирование данной артерии, это могло привести к повреждению или гибели сердечной мышцы. Оксана Алишева заявляет, что проблемы с сердечно-сосудистой системой передались ей по наследству от родителей.

Женщина рассказала, что она воспитывает девятерых детей, из которых четверо — приемные.

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