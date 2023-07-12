Стоимость поездки выходного дня в Екатеринбурге составляет 6,3 тысячи рублей

По итогам 2022 года Екатеринбург вошел в десятку городов России с самым высоким индексом поездки выходного дня. Как сообщили «Ъ-Урал» аналитики Tinkoff Data, стоимость поездки обойдется в 6,3 тыс. руб., тогда как в 2021 году она составляла шесть тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным аналитиков, в 2022 году средний чек туристов в заведениях питания вырос на 27% по сравнению с 2021 годом. В кафе он составил 888 руб., а в барах — 845 руб. (+14%). Траты на сувениры снизились на 6% и составили 899 руб.

Для расчета аналитики изучили траты более 30 млн клиентов «Тинькофф». В состав индекса вошли самые популярные траты туристов во время поездки выходного дня без учета стоимости дороги: ужин в кафе или ресторане, два перекуса в заведениях фастфуда, поход в бар, ночь в отеле, две поездки на такси и покупка сувениров.

Как сообщили в администрации города, Екатеринбург — четвертый самый густонаселенный город России. По результатам исследования федеральной службы государственной статистики, на 1 января 2023 года в стране проживают более 146,4 млн человек, из них 12,2 млн — в Уральском федеральном округе. Население Екатеринбурга составило 1,6 млн человек.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте