Производство на заводе «СИБУР-Нефтехим» приостановлено из-за пожара

Предприятие «СИБУР-Нефтехим» приостановило производство из-за пожара, сообщили в компании. Сотрудники эвакуированы, жертв и пострадавших нет, по данным регионального управления МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Сообщение о пожаре на Автозаводском шоссе, 65 в Дзержинске поступило в 14:05 12 июля. На производстве окиси этилена и гликолей загорелась промышленная установка. Угрозы взрыва нет.
В 15:15 открытое возгорание было ликвидировано. На место происшествия выехали мэр Дзержинска Иван Носков и заместитель губернатора Петр Банников.