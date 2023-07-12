Производство на заводе «СИБУР-Нефтехим» приостановлено из-за пожара

Предприятие «СИБУР-Нефтехим» приостановило производство из-за пожара, сообщили в компании. Сотрудники эвакуированы, жертв и пострадавших нет, по данным регионального управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сообщение о пожаре на Автозаводском шоссе, 65 в Дзержинске поступило в 14:05 12 июля. На производстве окиси этилена и гликолей загорелась промышленная установка. Угрозы взрыва нет.

В 15:15 открытое возгорание было ликвидировано. На место происшествия выехали мэр Дзержинска Иван Носков и заместитель губернатора Петр Банников.

Елена Ковалева