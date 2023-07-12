Благоустройство парка «Тишино» завершилось в Ижевске

В парке «Тишино» в столице Удмуртии завершились работы по благоустройству, сообщает пресс-служба администрации города. Здесь появились прогулочные зоны, модульные беседки и павильоны, амфитеатр и сцена с теневым навесом, детская и спортивная площадки, а также зона гамаков, скамейки для тихого безмятежного отдыха и пергола с качелями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Рядом с парком планируется построить парковку.

Напомним, благоустройство парка «Тишино» началось в августе 2022 года. Весь проект планировалось реализовать за три года, однако федеральная поддержка позволила сократить сроки. Всего из резервного фонда правительства России направлено 132 млн руб. на завершение строительства.