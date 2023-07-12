Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Благоустройство парка «Тишино» завершилось в Ижевске

В парке «Тишино» в столице Удмуртии завершились работы по благоустройству, сообщает пресс-служба администрации города. Здесь появились прогулочные зоны, модульные беседки и павильоны, амфитеатр и сцена с теневым навесом, детская и спортивная площадки, а также зона гамаков, скамейки для тихого безмятежного отдыха и пергола с качелями.

Предыдущая фотография

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Следующая фотография
1 / 3

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Рядом с парком планируется построить парковку.

Напомним, благоустройство парка «Тишино» началось в августе 2022 года. Весь проект планировалось реализовать за три года, однако федеральная поддержка позволила сократить сроки. Всего из резервного фонда правительства России направлено 132 млн руб. на завершение строительства.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...