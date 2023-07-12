Концессионное соглашение для строительства пермского «Сириуса» подпишут в сентябре

Концессионное соглашение по строительству и эксплуатации центра выявления и поддержки одаренных детей «Сириус» губернатор Пермского края планирует подписать в сентябре этого года. Об этом он заявил на заседании правительства Пермского края.

Центр «Сириус» будет предусматривать учебный корпус на 200 мест и спальный корпус на 220 мест. Срок строительства — 2023–2024 годы. По данным, представленным первым заместителем министра экономического развития и инвестиций Татьяной Чуксиной, инвестиции в проект составляют 2,4 млрд руб. Концессионер на заседании правительства назван не был.

Ранее сообщалось, что пермский центр будет работать наподобие центра «Сириус» в Сочи: одаренные дети в течение 7–21 дня будут заниматься по нескольким направлениям: интеллект, творчество, социальное проектирование лидерства. В пермском «Сириусе» будут художественные, театральные студии, спортивная зона с футбольным полем, площадками для волейбола и стритбола. Помимо этого, в центре будут располагаться учебные классы, лаборатории, актовый зал, информационно-библиотечный центр, конференц-зал, коворкинг-центр, пищеблок, зимний сад.