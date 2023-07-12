Городской больнице № 1 в Тольятти присвоят имя почетного гражданина региона

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал инициативу о присвоении имени Виталия Гройсмана Тольяттинской городской клинической больнице № 1. Ранее с такой инициативой к главе региона обратился заместитель главного врача учреждения Олег Сакеев. Это произошло на форуме отделения «Единой России», сообщает администрация Тольятти.

Фото: Администрация Тольятти

«Дмитрий Азаров ответил, что с удовольствием поддержит прозвучавшую инициативу»,— говорится в сообщении.

Заслуженный врач РФ, Заслуженный тренер СССР и Российской Федерации Виталий Гройсман скончался на прошлой неделе. Он стоял у истоков создания Тольяттинской городской больницы № 1. Ранее ему было присвоено звание Почетного гражданина Тольятти и Самарской области.

Георгий Портнов