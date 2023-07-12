«МегаФон» признан лучшим оператором по скорости мобильного интернета и покрытию сети. Таковы итоги независимого исследования международной компании Ookla. Результаты основаны на замерах скорости мобильного интернета, которые абоненты всех операторов делали со своих устройств с помощью приложения Speedtest в течение первого полугодия. Отмечается, что медианная скорость скачивания в сети «МегаФон» составляет 29,34 Мбитс, а скорость загрузки данных — 9,71 Мбитс. Эксперты утверждают, что на сегодня это самые высокие скорости в России для пользователей мобильной связи.

Один из крупнейших коммерческих банков мира — китайский Bank of China — начал тестирование пробных офлайн-платежей в цифровых юанях с привязкой к сим-картам пользователей. В период тестирования пользователям будет доступна оплата покупок цифровыми юанями с помощью мобильного телефона. Для этого нужно получить специальную сим-карту и установить приложение. При этом используется модуль в самой сим-карте, а не в телефоне, поэтому платежи можно проводить даже при отсутствии интернета.

Пользователи обнаружили, что Twitter ограничивает результаты на поиск контента из Threads. Как пишет The Verge, поиск публикаций из новой соцсети в Twitter не дает результатов. Это укладывается в канву конфликтных отношений между Илоном Маском и Марком Цекербергом. В начале июля юристы Twitter обратились к Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) и пригрозил ей судебным иском. Они обвиняют компанию в использовании интеллектуальной собственности Twitter.