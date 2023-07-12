Метеорологи зафиксировали новые температурные рекорды

По предварительным данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), прошлая неделя была самой жаркой за всю историю наблюдений. 7 июля средняя мировая температура достигла 17,24 °C, что на 0,3 °C выше прежнего рекорда, зафиксированного в августе 2016 года. Июнь 2023-го также стал самым теплым за всю историю, с беспрецедентно высокой глобальной температурой поверхности моря и рекордно низким слоем антарктического льда.

На региональном уровне в последние годы тоже было зафиксировано множество температурных рекордов. Самые последние — в апреле и мае 2023 года в странах Южной Азии, в том числе в Таиланде, Вьетнаме и Лаосе. 48,8 °C на Сицилии в 2021 году — самая жаркая температура в Европе. В Антарктике последний рекорд был побит в 2020 году, когда на станции Эсперанса была зафиксирована температура 18,3 °C.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ВМО и научное сообщество внимательно следят за резкими изменениями в различных компонентах климатической системы. Эксперты предупреждают, что рекордные температуры на суше и в океане могут иметь разрушительные последствия для экосистем и окружающей среды.