Объем инвестиций в туротрасль Кубани за три года вырос в 25 раз

Объем инвестиций в туристическую отрасль Краснодарского края за последние три года увеличился в 25 раз. Как отметили в пресс-службе правительства РФ, к настоящему времени в регионе реализуют 44 инвестпроекта в курортной сфере на общую сумму 418 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Доля торговли и туризма, по данным Краснодарстата, на I полугодие 2020 года составила 16,1% (4,9 млрд руб.) от общего объема инвестиций, привлеченных в регион. К концу года в крае уже возводили 67 объектов санаторно-курортной отрасли на общую сумму более 41 млрд руб.

«Большинство из строящихся гостиниц — четыре звезды и пять звезд. Они наиболее востребованы у туристов. Новые отели позволят сдерживать цены на отдых в регионе»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

На заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма глава края предложил создать скоростную железную дорогу от Москвы до Анапы и Краснодара, чтобы снизить транспортную нагрузку на дорожную сеть Кубани в курортный сезон.

Анастасия Донскова

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