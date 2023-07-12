Участникам спецоперации будут бесплатно давать земли в Татарстане

Участники спецоперации из Татарстана, которые получили звания Героя России или награждены орденами за заслуги на Украине, смогут бесплатно получить земли. Проект закона опубликован на портале правовой информации региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Законопроект подготовили в связи с распоряжением главы государства Владимира Путина, который рекомендовал регионам бесплатно выдавать земли участникам спецоперации. Лица, которые претендуют на участок, попадут в спецреестр. «Очередность предоставления земельных участков из перечня земельных участков определяется очередностью реестра»,— уточняется в документе.
В данный момент документ проходит антикоррупционную экспертизу.