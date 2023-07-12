Участникам спецоперации будут бесплатно давать земли в Татарстане

Участники спецоперации из Татарстана, которые получили звания Героя России или награждены орденами за заслуги на Украине, смогут бесплатно получить земли. Проект закона опубликован на портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Законопроект подготовили в связи с распоряжением главы государства Владимира Путина, который рекомендовал регионам бесплатно выдавать земли участникам спецоперации. Лица, которые претендуют на участок, попадут в спецреестр. «Очередность предоставления земельных участков из перечня земельных участков определяется очередностью реестра»,— уточняется в документе.

В данный момент документ проходит антикоррупционную экспертизу.

"Ъ-Казань"