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Участникам спецоперации будут бесплатно давать земли в Татарстане

Участники спецоперации из Татарстана, которые получили звания Героя России или награждены орденами за заслуги на Украине, смогут бесплатно получить земли. Проект закона опубликован на портале правовой информации региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Законопроект подготовили в связи с распоряжением главы государства Владимира Путина, который рекомендовал регионам бесплатно выдавать земли участникам спецоперации. Лица, которые претендуют на участок, попадут в спецреестр. «Очередность предоставления земельных участков из перечня земельных участков определяется очередностью реестра»,— уточняется в документе.

В данный момент документ проходит антикоррупционную экспертизу.

"Ъ-Казань"

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