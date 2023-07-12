«Брусника» построит ЖК на месте бывшего завода в Тюмени

Компания «Брусника» выкупила площадку рядом с бывшим речным портом в Тюмени, которую ранее занимал завод автотракторного электрооборудования (АТЭ). Об этом сообщили в пресс-службе девелопера. Площадь участка составляет 2,85 га. Там планируется построить жилой комплекс (ЖК). По данным «РБК-Тюмень», в планах у компании ввести около 60 тыс. кв. м жилья.

«Как и во всем проекте "Речной порт", одной из опорных точек мастер-плана нового участка станет идентичность, память места. Совместно с администрацией Тюмени мы намерены организовать аллею, посвященную работе АТЭ. Она пройдет по южной части площадки. К процессу создания аллеи мы привлечем ветеранов предприятия»,— отметили в пресс-службе.

Завод автотракторного электрооборудования был эвакуирован в годы Великой Отечественной войны. В 2002 году предприятие прекратило существование, после чего производственная инфраструктура использовалась преимущественно как склад.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте