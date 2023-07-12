На проведение Дня семьи и верности в Бирске направлено более 4 млн рублей

Башкирская государственная филармония с помощью закупок у единственного поставщика заключила шесть договоров на проведение в Бирске 8 июля Дня семьи, любви и верности, сообщается на сайте госзакупок. Общая сумма начальных цен контракта составляет 4 млн руб. Все закупки размещены 10 и 11 июля.

Дороже всего обошлась услуга по обустройству сценической площадки, на эти цели потрачено 2 млн руб. Организация участия в мероприятии артиста Дмитрия Харатьяна стоила 1,1 млн руб., других приглашенных артистов и коллективов — 455 тыс. руб. Услуга по организации и проведению мероприятия оценена в 343 тыс. руб., по организации участия приглашенного коллектива — Уфимского ансамбля песни и танца «Мирас» — в 150 тыс. руб., коллектива GармоньDrive — в 120 тыс. руб.

С кем заключены контракты, в документации не указано.

Семейный фестиваль «День семьи, любви и верности под покровительством Петра и Февронии» проводился в Бирске на Октябрьской площади, рядом со Свято-Троицким кафедральным собором.

Майя Иванова

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