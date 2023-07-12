«Россети Тюмень» направили 119 млн рублей на ремонт ЛЭП в ЯНАО

«Россети Тюмень» подвели промежуточные итоги реализации ремонтной кампании на Ямале. Работы идут с опережением графика: состоялось более 55% запланированных на год мероприятий на линиях электропередачи. На повышение надежности электроснабжения 14 нефтегазовых месторождений и порядка 280 тысяч жителей компания направила 119 млн рублей.



Ремонт и техобслуживание ЛЭП – одно из ключевых направлений производственной программы энергетиков в Ямало-Ненецком автономном округе. В зоне ответственности компании в регионе – более 4,4 тысячи км высоковольтных линий. В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону работники смонтировали на ЛЭП более 800 новых изоляторов и провели техническое обслуживание заземляющих устройств. Чтобы сохранить биологическое разнообразие, специалисты установили птицезащитные устройства (ПЗУ). Наряду с важной экологической функцией, ПЗУ исключают попадание продуктов жизнедеятельности птиц на гирлянды изоляторов, что снижает риск возникновения технологических нарушений.

Особое внимание в энергокомплексе Арктического региона энергетики уделяют состоянию стальных многотонных сооружений, которые удерживают провода на высоте до 30 метров. Более 30 опор ЛЭП специалисты переустановили на новые фундаменты, а 7 конструкций, которые деформировались из-за эксплуатации в пучинистом грунте, заменили целиком. На экваторе ежегодной ремонтной кампании «Россети Тюмень» завершили работы на 47 высоковольтных линиях.

Компания «Россети Тюмень» ведет комплексную подготовку энергообъектов Ямало-Ненецкого автономного округа к осенне-зимнему периоду. Всего на 2023 год запланирован ремонт свыше 460 км линий электропередачи в Арктическом регионе. Общая стоимость работ составит порядка 230 млн рублей.

АО «Россети Тюмень»