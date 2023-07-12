Мэрия согласовала аренду бывшего здания ВКИУ для размещения театра «У Моста»

Департамент культуры и молодежной политики администрации Перми согласовал условия аренды помещения бывшего ВКИУ для размещения новой сцены МБУК «Театр “У Моста”». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Условия аренды предполагают, что собственник отремонтирует и подготовит пространство для сцены за свой счет. Зал будет рассчитан на 500 посадочных мест. Договор аренды заключен на один год с правом продления. При этом прежняя площадка также останется в пользовании театра «У Моста».

Сейчас МБУК «Театр “У Моста”» занимает здание дореволюционной постройки площадью 1,5 тыс. кв. м в центре Перми (ул. Куйбышева, 11). Худрук театра «У Моста» Сергей Федотов и его актеры неоднократно жаловались, что существующее помещение слишком маленькое для их нужд. Ранее в качестве площадок для театра, кроме клуба ВКИУ, рассматривались завод Шпагина, клуб ГУВД им. Дзержинского и бывшее трамвайное депо «Пермгорэлектротранса».