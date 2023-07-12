Аренда 3-комнатной квартиры в Ижевске стала дешевле на 13,7% по итогу второго квартала

В столице Удмуртии стоимость аренды 3-комнатной квартиры сократилась на 10,1% за первое полугодие, а за второй квартал стала меньше сразу на 13,7%. В настоящее время средний ценник за аренду такого жилья составляет 21,5 тыс. руб., сообщает пресс-служба сервиса «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

При этом стоимость аренды 1-комнатной квартиры достигла 14,8 тыс. руб. Цена за второй квартал выросла на 2,1%, а за полугодие — на 2,3%. Стоимость проживания в 2-комнатной квартире за второй квартал увеличилась на 0,2% и достигла 19,4 тыс. руб. По итогу первого полугодия цена стала больше на 4,4%.