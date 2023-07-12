Оборот туротрасли в Татарстане составил свыше 40 млрд рублей

В Татарстане оборот туротрасли в этом году составил свыше 40 млрд руб. Об этом в эфире канала ОТР сказал глава госкомитета региона по туризму Сергей Иванов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«На сегодняшний день оборот отрасли туризма превышает уже 40 млрд руб. в год. Это, собственного говоря, те средства, которые наши гости, наши туристы привозят в Татарстан и с удовольствием их здесь тратят»,— сказал Иванов.

Он также отметил, что в связи с таким ростом туротрасль в Татарстане довольно быстро развивается.

"Ъ-Казань"