Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, в какие активы на рынке коммерческой недвижимости вкладываются инвесторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

За полгода в коммерческую недвижимость в стране было инвестировано почти 250 млрд руб. Это самый высокий показатель за пять лет, он превышает результаты целого 2022 года, посчитали аналитики компании Nikoliers. Высокий интерес клиентов фиксируется к активам зарубежных компаний, принявших решение покинуть российский рынок.

Больше половины от объема трансакций сформировали сделки с участием иностранных игроков в качестве продавцов — 122 млрд руб. И это также превышает объем, реализованный по итогам всего прошлого года. Но количество таких вариантов сокращается: ряд зарубежных собственников смогли уже найти покупателей на свои бизнесы или ведут переговоры на финальной стадии.

В структуре инвестиций в коммерческие площади наиболее успешным оказался торговый сектор — у него почти 60% от общего объема инвестиций, 140 млрд руб. На офисные квадратные метры пришлось около 20%, это чуть меньше 50 млрд руб. Клиенты выбирают этот формат как в качестве инвестиционных вложений, так и для собственной эксплуатации.

Не теряют интерес инвесторы и к складской недвижимости: за первые шесть месяцев текущего года объем трансакций в данном секторе достиг 35 млрд руб., то есть в пределах шестой части от общего объема инвестиций.

Брокеры полагают, что текущий год вполне может стать лучшим сезоном за всю историю наблюдений по объему инвестиций в рублевом эквиваленте. Тренд на продажи активов с дисконтом иностранцами отходит на второй план. Фокус инвесторов смещается на качественные и стабилизированные активы с длинным потоком.