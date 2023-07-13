Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером приняла участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2023», которая прошла в Екатеринбурге. На площадке мероприятия был достигнут ряд значимых для Южного Урала договоренностей, в том числе по привлечению инвестиций и созданию крупных производств на территории области, а также укреплению международных и межрегиональных связей. Губернатор отметил, что задача властей — активно содействовать реализации тех инвестиционных проектов, которые были представлены на выставке или предусмотрены подписанными на ней соглашениями.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл. Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл.

«На “Иннопроме” было заявлено много интересных проектов, будем помогать им и продвигать. Интерес большой, а наш регион сегодня один из лидеров по росту промышленности в стране. “Иннопром” — хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами. Сегодня “Иннопром” удался»,— отметил Алексей Текслер по итогам второго дня работы региональной делегации на выставке, после подписания соглашения о реализации крупного проекта в сфере тракторостроения.

ООО «Производственная компания “ЧТЗ”» планирует локализовать в Челябинске производство гусеничных тракторов «Беларус-2103» Минского тракторного завода. Об этом предприятия договорились на «Иннопроме». Документ подписали их руководители Андрей Водопьянов и Виталий Вовк. В соответствии с соглашением МТЗ передаст права на производство трактора «Беларус-2103» на мощностях ПК «ЧТЗ», а также на реализацию произведенной техники под брендами ЧТЗ и «Агромаш». Когда будут согласованы условия передачи прав, конструкторской и технологической документации, планируется провести локализацию в два этапа. В общей сложности процесс рассчитан на десять лет, но начнется реализация проекта уже в этом году.

О планах по локализации производства тракторов МТЗ на Южном Урале Алексей Текслер сообщал журналистам еще в ноябре прошлого года, рассказывая о прошедшей встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. На «Иннопроме-2023» челябинский губернатор встретился с премьер-министром республики Романом Головченко. Как сообщают в пресс-службе правительства области, стороны обсудили ряд вопросов сотрудничества, отметили рост взаимного товарооборота в первом полугодии. Также Алексей Текслер пригласил белорусского премьера посетить Челябинскую область с рабочим визитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл. Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл.

Среди других мероприятий в рамках «Иннопрома», направленных на укрепление международных связей, — встреча с послом Южно-Африканской республики в РФ Мзувукиле Джефом Макетука. Стороны обсуждали перспективы дальнейшего роста взаимного товарооборота, который в 2022 году составил $206,8 млн, увеличившись по сравнению с 2021-м на 163%. Южный Урал обеспечивает 16% этого объема.

«Структуры экономики Челябинской области и ЮАР похожи. Это металлургия, добывающая отрасль, машиностроение. Мы можем дополнять компетенции друг друга и заинтересованы в росте экономических и торговых связей», — сказал Алексей Текслер, предложив организовать взаимные рабочие визиты и определить точки роста сотрудничества.

Губернатор напомнил о том, что регион находится на границе с Казахстаном, и сейчас активно прорабатывается логистический маршрут транспортного коридора «Север — Юг» с возможностью выхода через Казахстан, Туркменистан и Иран к южным морям. «Мы знаем, что путь через Иран может быть альтернативой в условиях санкций. Если правильно выстроить все потоки, это будет хорошей альтернативой для России. Мы заинтересованы в получении более глубокой информации по этому вопросу. Наша сторона сможет их проработать с Казахстаном и Ираном»,— заявил посол ЮАР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл. Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл.

Традиционно на «Иннопроме» уделялось внимание межрегиональному взаимодействию. В частности, был подписан план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между Челябинской и Свердловской областями на период до 2025 года включительно. Дорожная карта предусматривает содействие развитию и укреплению торгово-экономических и инвестиционных связей между предприятиями двух регионов, организацию деловых визитов, бизнес-миссий, участие в совместных форумах, конференциях, семинарах. Также в документе прописано взаимодействие в сфере АПК, например, в области племенного животноводства и наращивании объемов поставок между рыбохозяйственными предприятиями. Сотрудничество регионы будут развивать и в сферах образования, науки, здравоохранения, социальной защиты, труда, туризма, культуры и молодежной политики.

Соглашение о сотрудничестве в присутствии губернаторов подписали также челябинское и свердловское региональные отделения Союза машиностроителей России. Документ предусматривает взаимодействие по развитию машиностроительного комплекса, отстаивания его интересов в органах госвласти РФ, институтах гражданского общества, сообщают в пресс-службе южноуральского правительства.

На «Иннопроме-2023» был дан старт крупным инвестиционным проектам с привлечением льготного финансирования. Так, Фонд развития промышленности России и ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в группу ММК) в присутствии Алексея Текслера подписали соглашение о финансировании проекта по созданию производства кованых валков для прокатных станов. Общий объем инвестиций составит 14 млрд руб., из них 5 млрд предоставит ФРП. Планируется построить новый цех производственной мощностью 24 тыс. т изделий в год. Среди основных потребителей продукции — сам ММК и другие крупные металлургические предприятия страны — «Северсталь», «Красный октябрь», Евраз, НЛМК, «Мечел», ЧТПЗ.

«Более 80% отечественного рынка кованых рабочих и опорных валков в настоящее время занимают зарубежные производители. После выхода проекта на полную производственную мощность доля импорта на рынке РФ по кованым валкам составит не более 30%»,— рассказал директор МРК Олег Ширяев. На предприятии планируется создать более 700 новых рабочих мест, в том числе свыше 350 высокопроизводительных.

Также в рамках «Иннопрома» подписано соглашение между правительством Челябинской области и агрохолдингом «Ситно» по реализации инвестиционного проекта по созданию селекционно-семеноводческого центра в растениеводстве. Проект предусматривает создание центра по обработке и хранению семян мощностью 15 тыс. т в год в поселке Буранный Агаповского района. Помимо этого, региональные власти и «Ситно» договорились о взаимодействии в диверсификации производства, чтобы увеличить объемы готовой продукции. «Речь идет о создании репродуктора первого порядка по кроссам кур мясного направления в Кизильском районе. Сроки реализации проекта — с 2023 по 2026 год»,— поясняют в областном правительстве.

Соглашение между Челябинской областью и ООО «Крал логистик» подразумевает инвестиционный проект по строительству универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров в индустриальном парке «Малая Сосновка». Планируется создание как минимум 242 рабочих мест.

Челябинская область была представлена на выставочных площадях «Иннопрома», как собственными стендами компаний, так и коллективным, на котором работало 16 предприятий с уникальной продукцией. На стенде региона, в частности, разместились завод «Спецагрегат» (аэродромная техника нового поколения, не имеющая аналогов в РФ), Челябинский машиностроительный завод (комбинированная илососная каналопромывочная машина), Челябинский завод электрооборудования (источник бесперебойного питания промышленного типа) и другие.

Стенд Челябинской области посетил заместитель председателя правительства РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Алексей Текслер представил вице-премьеру разработку челябинского лифтостроительного завода «Витчел» — пассажирские лифты со скоростью движения до 4 м/c. Летом и осенью этого года на заводе проведут подготовку и испытаниям, и сертификации лифтов со скоростью 6 м/c.

В рамках деловой части «Иннопрома» власти и бизнес говорили, в том числе, о вкладе регионов в стабилизацию и развитие экономики РФ и противостояние санкционным вызовам. Замглавы Минпромторга России Алексей Беспрозванных на встрече с Клубом молодых промышленников отметил амбициозные экономические цели руководства Челябинской области. «Мы видим результат этой деятельности. Ряд показателей сейчас демонстрируют рост выше среднероссийского. Благодаря этой работе создается хороший предпринимательский климат внутри региона. И сейчас ваш опыт подхватывают другие регионы, внедряют у себя»,— сказал замминистра.

Василий Агафонов