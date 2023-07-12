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В Калмыкии с рельсов сошли три вагона товарного поезда «Астрахань-Махачкала»

Утром 12 июня в Черноземельском районе Калмыкии на станции «Артезиан» три вагона товарного поезда «Астрахань-Махачкала» сошли со второстепенной линии железнодорожных путей. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС республики.

Вагоны состава не опрокинулись, угрозы экологии и движению других поездов нет. К месту происшествия была направлена оперативная группа.

«Спланированы аварийно восстановительные работы с привлечением восстановительного поезда со станции Кизляр (Республика Дагестан)»,— сообщило ведомство.

Анастасия Назарова

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