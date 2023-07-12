Депутатам Госдумы от Краснодарского края предложили выехать в регион для помощи жителям после ЧС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам от Краснодарского края выехать в регион для оказания помощи жителям после наводнения в Туапсинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Госдумы РФ Фото: сайт Госдумы РФ

«Поднялась вода в реках; выйдя из берегов, она несет угрозу и проблемы для жителей — сели, оползни. В этой связи давайте примем решение, чтобы наши коллеги — депутаты от Краснодарского края — выехали в свои избирательные округа для оказания помощи жителям»,— сказал Вячеслав Володин.

В региональном отделении партии «Единая Россия» подтвердили, что депутаты «окажут всевозможную помощь жителям Кубани, пострадавшим от стихии». Депутат Госдумы Сергей Алтухов сообщил в Telegram-канале, что вылетает в свой округ, поскольку ситуация требует личного присутствия.

Он сообщил, что в Туапсинском районе в 11 населенных пунктах подтоплены 31 улица, 290 частных и 39 многоквартирных домов, в которых проживает 1151 человек. Для эвакуированных жителей развернули шесть пунктов временного размещения.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram