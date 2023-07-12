Пятиэтажный бывший офис «Россетей» в центре Петербурга приобрел новый владелец

Российский аукционный дом (РАД) по поручению дочерей структуры ПАО «Россети» — АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС» продал пятиэтажное здание в центре Санкт-Петербурга ООО «Первый», сообщили в пресс-службе РАД. Компания, связанная с миллиардером Александром Ракшиным, приобрела его за 348,6 млн рублей.

Здание площадью 4,9 тыс. кв. метров с земельным участком площадью 1,6 тыс. кв. метров было выставлено на продажу по начальной цене 261,9 млн рублей, однако в ходе торгов на федеральной торговой победитель, ООО «Первый», увеличил цену.

По информации «Делового Петербурга», покупателем стала компания, которая принадлежит семье алтайского миллиардера Александра Ракшина, основателя и совладельца федеральной торговой сети «Мария-Ра» — Евгению, Галине и Алле Ракшиным.

Проданное пятиэтажное здание 1952 года постройки и является копией бывшего дома Общества стеклянного производства И. Е. Ритинга, который был разрушен во время войны. Объект не является памятником. В настоящее время здание полностью сдано в аренду под офисы, а также бар «Все твои друзья», расположенный на первом этаже, что приносит стабильный доход.

«Новый владелец может использовать здание по текущему назначению или реконструировать под иную коммерческую функцию – например апарт-отель» — говорит руководитель департамента по работе с корпоративными клиентами РАД Елена Тарасова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что почти половина новых апарт-отелей в Петербурге разместилась в объектах реконструкции.

Евгения Марченко

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