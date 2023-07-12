Пермский край занял пятое место в рейтинге развития ГЧП в субъектах РФ

Пермский край занял пятое место в рейтинге регионов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства за 2022 год. О этом стало известно на заседании правительства Пермского края.

За 2022 год Пермский край подписал 25 соглашений: 23 концессионных, одно соглашение о государственно-частном партнерстве, одно соглашение о муниципально-частном партнерстве (впервые). Общий объем инвестиций по реализуемым проектам насчитывает 46,6 млрд руб. Самыми значимыми проектами, старт которым был дан именно в 2022 году, стали строительство большого онкологического центра для раннего выявления онкозаболеваний и МАОУ «Техношкола им. В. П. Савиных».

В 2021 году Пермский край был на 11-м месте в рейтинге. На 2023 год уже реализуется 119 соглашений ГЧП, основная часть которых направлена на сферу ЖКХ и концессионные соглашения. По итогам первого полугодия 2023 года инвестиции составили около 150 млрд руб. Пермский край заключил самые масштабные соглашения: по строительству многофункциональной спортивной арены и многофункционального межвузовского студенческого кампуса. В этом году планируется открытие еще четырех концессионных школ.