Музей шоколада откроется на эспланаде в октябре 2024 года

Проект по строительству Музея шоколадного мастерства на эспланаде планируют завершить до конца июля, а ввести в эксплуатацию — в октябре 2024 года. Об этом сообщил на заседании правительства Пермского края руководитель агентства по сопровождению концессионных проектов Александр Соломатин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Музей будет расположен в одном из зданий-холмов на эспланаде. В нем запланирована зона кафе, экспозиционный зал, в котором будет рассказана история Прикамья через историю сладостей, и помещения для проведения мастер-классов. Ранее сообщалось также, что в задании расположится сувенирная лавка с продукцией Пермской кондитерской фабрики и других существующих гастрономических «сладких» брендов региона.

Инвестором стало ООО «СладКон», учредителем которого является кондитерская фабрика «Пермская», оно заключило с правительством концессионное соглашение на срок 20 лет. В течение этого времени компания будет ежегодно выплачивать 1,09 млн рублей за использование помещения, по истечении срока здание перейдет в собственность Пермского края.