Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о новом смартфоне компании Nothing.

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Nothing Phone 2 представлен официально. Британская Nothing Technology анонсировала вторую итерацию своего смартфона накануне, хотя большинство деталей о новинке были известны чуть раньше. По сути, главной интригой была стоимость.

Дебютная версия, я напомню, стартовала с отметки в 399 фунтов стерлингов (на тот момент около 30 тыс. руб.). Ко второму поколению аппетиты вендора выросли почти в полтора раза. За версию с минимальным объемом памяти (а комплектации технически отличаются только этим параметром) производитель теперь просит 579 фунтов.

Были опубликованы и цены в долларах, поскольку Nothing Technology впервые выходит на американский рынок, что, вне сомнений, важное событие для компании. Российская розница тоже готовится к продажам Nothing Phone 2. Но для отечественных пользователей рост в стоимости от поколения к поколению скорее всего будет почти двукратным.

Брать ли новинку или обратить внимание на прошлогодний вариант? Дебютную версию можно признать новаторской лишь в плане дизайна. И то создатели не раз оправдывались за сходство с iPhone, которого они, по их заверениям, не преследовали. Технически первый Nothing Phone — это смартфон среднего уровня. Во втором поколении есть замашка на высшую лигу, и эти аппаратные изменения можно легко пересчитать: новые дисплей, процессор, камеры, возможности зарядки и свежая фирменная диодная подсветка Glyph.

Snapdragon 778G+ заменили на Snapdragon 8+ Gen 1. Это переход в классе и одновременно удачный вариант ощутить троттлинг. Для главного фотомодуля теперь используются сенсоры Sony IMX890 на 50 Мп и широкоугольный Samsung JN1 на те же 50 Мп. Фронталка удвоила разрешение в сравнении с предшественником. Текущий датчик Sony IMX615 выдает 32 Мп и располагается не в углу, как раньше, а по центру LTPO OLED экрана с диагональю 6,7 дюймов, который выдает 120 Гц.

Зарядка Nothing Phone 2 теперь поддерживает мощность до 45 Вт, а рисунок уникальной подсветки Glyph остался прежним, пусть его и разделили на большее число деталей, увеличив число светодиодов с 12 до 33.

Задняя крышка осталась фирменно прозрачной, но стала покатой по краям, а из доступных расцветок теперь белая и серая.