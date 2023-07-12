Разлив нефти в Саратовской области загрязнил почву на 236 миллионов рублей

Ущерб почве в Балаковском районе Саратовской области составил 236 млн руб. Как сообщили в управлении Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям, площадь загрязнённого участка превысила 331 тыс квадратных метров.

В ведомстве сообщили, что проверку инициировали по обращению гражданина. В ходе выезда на территорию бывшего завода Химволокно в мае 2023 года специалисты выявили загрязнение почвы серой и нефтепродуктами.

В релизе надзорного ведомства упомянут владелец участка: ЗАО «Центрком». Чиновники уточняют, что если к загрязнению привела деятельность пользователей участка, а не владельца; а виновные установлены не будут, то рекультивировать землю придется собственнику.

«Проекты рекультивации земель нарушенных при размещении отходов подлежат государственной экологической экспертизе», - сообщили в Росприроднадзоре.

Никита Маркелов