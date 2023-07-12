В Волгограде завели дело о мошенничестве при проведении капремонта

Следователи по материалам проверки прокуратуры Ворошиловского района Волгограда завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Как следует из материалов проверки, в марте прошлого года между Региональным фондом капитального ремонта и некой коммерческой организацией были заключены три договора на проведение капитального ремонта 21 многоквартирного дома в Ворошиловском районе. Выполнить работы предполагалось до ноября 2022 года. Сумма аванса превысила 20 млн руб.

На сегодняшний день капремонт не окончен. «Более того, у подрядчика отсутствуют собственные ресурсы для выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах в рамках договора», — уточнили в прокуратуре.

Надзорный орган взял на контроль ход и результаты расследования.

Дарья Васенина