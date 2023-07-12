На трассе под Тюменью автобус столкнулся с легковым автомобилем

На трассе Екатеринбург — Тюмень рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Инцидент произошел днем 12 июля недалеко от Тюмени.

По предварительной информации, 40-летний водитель автобуса, следующего по маршруту «Тюмень — Талица», не выдержал безопасную дистанцию до движущейся впереди легковушки. В ДТП пострадали водитель и пассажирка Toyota. Никто из пассажиров автобуса травмы не получил. Все они продолжили путь на другом транспорте.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте