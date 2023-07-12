В 2023 году поддержка донского АПК и сельских территорий увеличится до 8,6 млрд рублей

В 2023 году на поддержку агропроизводства и развитие сельских территорий в Ростовской области будет направлено 8,6 млрд руб., что на 500 млн руб. превышает объем средств, выделенных на данные цели в прошлом году. При этом, темпы финансирования отраслей АПК также опережают прошлогодние, сообщает пресс-служба правительтсва Ростовской области.

«С января по июнь на поддержку агропроизводства и развитие сельских территорий донского региона из всех уровней бюджетов было направлено более 4,8 млрд руб. или 56% от выделенных средств. Это на 1,6 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2022 года»,— цитирует пресс-служба первого заместителя губернатора региона Виктора Гончарова.

На субсидирование донских сельхозтоваропроизводителей направлено 3,9 млрд руб. Из этой суммы 2,8 млрд руб. выделено из федерального бюджета — на 1,7 млрд руб. больше, чем было выделено федеральным центром в аналогичный период прошлого года.

Уточняется, что в 2023 году на производство зерновых аграрии Дона получили 1,1 млрд руб., на производство молока — 237 млн руб., на племенное животноводство — 170 млн руб., на мясное животноводство — 96 млн руб. Гранты на развитие малых хозяйств на селе составили 124 млн руб. Также 230 млн руб. выделено на развитие элитного семеноводства и 483 млн руб. — на меропрития по мелиорации сельскохозяйственных земель.

Также сельхозтоваропроизводители Ростовской области с начала текущего года получили 14,4 млрд руб. льготных кредитов, что на 3,6 млрд руб. превышает объем выданных кредитов представителям отрасли в аналогичный период прошлого года.

Анастасия Назарова